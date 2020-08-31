Американцы сэкономили $ 91 млрд, работая из дома во время пандемии

Экономия только на транспорте составляет в среднем 2 тыс. долларов.

Американцы сэкономили $ 91 млрд, работая из дома во время пандемии
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Жители США сэкономили 91 миллиард долларов, работая из дома во время пандемии коронавируса.

Таковы результаты исследования главного экономиста платформы Upwork Адама Озимека, передает Голос Америки.

Только расходы на транспорт на работу и домой американцам обходились в день в 758 миллионов долларов.

"Если считать, что каждый час, который люди проводили в транспорте, стоит 12,50 доллара (это средняя минимальная оплата труда в час), то в период пандемии американцы сэкономили около 411 миллионов долларов в день. Своими подсчетам поделился Bloomberg News", - пишет издание.

Экономист Озимек добавил, что еще около 183 миллионов долларов в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к механику.

Во время пандемии также меньше автомобилей на дорогах, случается меньше аварий, улучшилось качество воздуха - все это сохранило семейным бюджетам страны в среднем еще 164 миллиона долларов.

В интервью агентству Bloomberg экономист Озимек заявил, что каждый в США, кто до пандемии тратил деньги на дорогу в офис и обратно, с середины марта сэкономил на транспорте в среднем 2 тысячи долларов.

В больших американских городах люди во время пандемии экономят в среднем полтора часа в день на поездках в транспорте, когда работают из дома.

Ранее мы сообщали, что из-за пандемии COVID-19 миллионы американцев вынужденно сменили место жительства. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

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