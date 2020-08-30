Прокуратура подозревает бывшего судью и адвоката в легализации незаконно отчужденных объектов недвижимости в Киеве
Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении бывшему судье районного суда Херсонской области и адвокату по фактам легализации незаконно отчужденных многомиллионных объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности и вынесение заведомо неправосудного решения.
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Как сообщается, следствием установлено, что бывший судья и адвокат действовали в сговоре с участниками преступной организации, с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество завладели объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности в Киеве на сумму более 200 млн гривен.
Досудебное расследование в отношении 7 членов этой группы уже завершено и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования потерпевшим и стороне защиты.
Также сообщается, что в пределах выделенного уголовного производства установлено, что один из судей районного суда Херсонской области по предварительному сговору с адвокатом (бывшим работником органов прокуратуры), используя свое служебное положение вопреки интересам правосудия, осознавая, что в материалах гражданского дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства принял решение об изменении права собственности на многомиллионные объекты недвижимости в пользу другого лица.
По результатам расследования прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 бывшему судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 375 УК Украины и по поручению прокурора Киева сообщено о подозрении адвокату по ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины.
В связи с сокрытием подозреваемых от органов следствия, последние объявлены в общегосударственный розыск и совершаются действия с целью установления их местонахождения для последующего задержания.
Отмечается, что на сегодня по искам прокуратуры часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 111 млн гривен уже возвращено территориальной общине города Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению надлежащим владельцам.
Напомним, на Киевщине разоблачили схему присвоения 76 га земли. Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастру в Киевской области и ее заместителю в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и полицейскому одного из отделов полиции Хмельницкой области в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева.