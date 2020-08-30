Прокуратура подозревает бывшего судью и адвоката в легализации незаконно отчужденных объектов недвижимости в Киеве

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении бывшему судье районного суда Херсонской области и адвокату по фактам легализации незаконно отчужденных многомиллионных объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности и вынесение заведомо неправосудного решения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

Как сообщается, следствием установлено, что бывший судья и адвокат действовали в сговоре с участниками преступной организации, с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество завладели объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности в Киеве на сумму более 200 млн гривен.

Досудебное расследование в отношении 7 членов этой группы уже завершено и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования потерпевшим и стороне защиты.

Также сообщается, что в пределах выделенного уголовного производства установлено, что один из судей районного суда Херсонской области по предварительному сговору с адвокатом (бывшим работником органов прокуратуры), используя свое служебное положение вопреки интересам правосудия, осознавая, что в материалах гражданского дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства принял решение об изменении права собственности на многомиллионные объекты недвижимости в пользу другого лица.

По результатам расследования прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 бывшему судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 375 УК Украины и по поручению прокурора Киева сообщено о подозрении адвокату по ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В связи с сокрытием подозреваемых от органов следствия, последние объявлены в общегосударственный розыск и совершаются действия с целью установления их местонахождения для последующего задержания.

Отмечается, что на сегодня по искам прокуратуры часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 111 млн гривен уже возвращено территориальной общине города Киева . На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению надлежащим владельцам.

Напомним, на Киевщине разоблачили схему присвоения 76 га земли. Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастру в Киевской области и ее заместителю в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и полицейскому одного из отделов полиции Хмельницкой области в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).