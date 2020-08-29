Теперь на территорию ОАЭ можно ввозить товары из Израиля, а также разрешено их продавать.

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет.

Президент Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене закона от 1972 года, сообщает госагентство WAM.

Отмена экономического бойкота произошла в рамках мероприятий по нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ .

Теперь частные лица и компании из ОАЭ могут заключать соглашения с гражданами и компаниями Израиля, вести с ними финансовую и коммерческую деятельность.

Кроме того, разрешено ввозить товары из Израиля и владеть ими. Торговля такими товарами разрешена на всей территории ОАЭ .