Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет

Теперь на территорию ОАЭ можно ввозить товары из Израиля, а также разрешено их продавать.

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет
Фото: NewsMaker

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет.

Президент Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене закона от 1972 года, сообщает госагентство WAM.

Отмена экономического бойкота произошла в рамках мероприятий по нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Теперь частные лица и компании из ОАЭ могут заключать соглашения с гражданами и компаниями Израиля, вести с ними финансовую и коммерческую деятельность.

Кроме того, разрешено ввозить товары из Израиля и владеть ими. Торговля такими товарами разрешена на всей территории ОАЭ.

Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о нормализации отношений между странами. В совместном заявлении президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Как результат, Израиль заморозит планы аннексии территорий на западном берегу Иордана.

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