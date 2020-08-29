Экс-руководителя предприятия из группы НАК "Нафтогаз" подозревают в назначении себе премий на 960 тыс. гривен

Всего безосновательно были выплачены премии на сумму 1,7млн гривен.

Бывшему руководителю предприятия, учредителем которого является НАК "Нафтогаз Украины", сообщили о подозрении в хищении 1,7 млн гривен.

Об этом заявили на канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Telegram.

По данным следствия, подозреваемый разработал схему завладения средствами компании.

"В течение 2018-2019 годов на основании его приказов безосновательно выплатили производственные премии на сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн - непосредственно директору предприятия", - говорится в сообщении.

8 августа злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.5. ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что в июле Служба безопасности Украины разоблачила бывшего директора предприятия государственного концерна "Укроборонпром" на причинении государству почти 5 млн гривен убытков при исполнении государственного оборонного заказа.