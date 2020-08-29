Сезон арбузов в Украине закончится на 2 недели раньше срока

Арбузы скоро исчезнут с прилавков: в Украине прогнозируют резкое подорожание бахчевых

Украинцам рекомендуют лакомиться сладкими и сочными арбузами, пока есть такая возможность. Эксперты прогнозируют, что очень скоро крупная полосатая ягода пропадет с прилавков магазинов, перед этим значительно взлетев в цене.

Аграрии предупреждают, что сезон бахчевых культур в Украине в 2020 году завершится раньше не две недели, по сравнению с предыдущим 2019-м годом. При этом стоимость арбузов, а вместе с ними и дынь, взлетит как минимум в 2 – 3 раза, чем во время аналогичного периода в 2019-м году. Самыми дорогими, утверждают эксперты аналитического проекта EastFruit, будут последние партии бахчевых.

Причиной сокращения сезона арбузов и дынь специалисты называют неблагоприятные погодные условия, а также снижение объемов производства. Все меньше фермеров стремятся выращивать бахчевые культуры, заменяя их более рентабельными растениями.

Арбузы скоро исчезнут с прилавков: в Украине прогнозируют резкое подорожание бахчевых

По этим же причинам, цены на арбузы и дыни в 2020 году были в 2,5 раза выше, чем в прошлом.

Так, 27 августа фермеры отгружали бахчевые по цене около 3,5 гривны за килограмм, тогда как в этот же период прошлого года закупочная стоимость была значительно ниже. Разумеется, для рядового потребителя арбузы и дыни в текущем году получаются еще более дорогими.

Напомним, украинские аналитики прогнозируют тотальное подорожание всех категорий продуктов питания. Неизменной цена останется только на … водку.


Шевченко Лилия, Тудей

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