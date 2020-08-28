Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца

Пролонгация контракта стала необходимой мерой, которая позволит избежать остановки завода.

Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Фото: korrespondent.net

По решению правления АО "Одесский припортовый завод", утвержденному наблюдательным советом предприятия, давальческий контракт с компанией "Агро Газ Трейдинг" был продлен на 4 месяца. Это позволило избежать остановки работы предприятия с 1 сентября, когда срок действия соглашения должен был закончиться.

Об этом сообщили в Агро Газ Трейдинг.

"АГТ обеспечит ОПЗ стабильными поставками сырья до проведения конкурса по отбору давальца и подписания нового контракта по его итогам. Поддержка бесперебойной работы предприятия позволит в будущем избежать дополнительных ресурсных и материальных затрат, которых требует повторный запуск производственных агрегатов ОПЗ", - говорится в сообщении.

Как отметил Александр Горбуненко, управляющий партнер АГТ, пролонгация контракта стала необходимой мерой, которая позволит избежать остановки завода. При этом в АГТ заинтересованы в заключении долгосрочного контракта с ОПЗ, а не во временных соглашениях.

"Впрочем, ключевая задача на этом этапе - поддерживать стабильную работу завода. Это в интересах как самого ОПЗ, так и любых возможных партнеров завода", - подчеркнул Горбуненко.

В период действия пролонгированного контракта АГТ продолжит обеспечивать ОПЗ сырьем для переработки и своевременно реализовывать готовую продукцию предприятия.

Как сообщалось ранее, за год работы на ОПЗ было переработано 655,6 млн куб. м природного газа, полученного по давальческому соглашению от АГТ, из которого произвели 800 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака.

АО "Одесский припортовый завод" - флагман химической промышленности Украины, продукция которого экспортируется в страны Азии, Европы, Африки, Северной и Латинской Америки.

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