Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)

Завтра, 29 августа, традиционные сельскохозяйственные и сезонные ярмарки пройдут в девяти районах столицы.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе – ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);

Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;

Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя);

Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Кроме того, сезонные ярмарки пройдут :

Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.

Фото: Pixabay