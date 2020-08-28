Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Завтра, 29 августа, традиционные сельскохозяйственные и сезонные ярмарки пройдут в девяти районах столицы.
Об этом
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Деснянском районе – ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);
Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;
Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;
Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя);
Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Кроме того, сезонные ярмарки
Оболонском районе – ул. Александра Архипенко, 6, ул. Иорданская 1-9.
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