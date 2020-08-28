Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн

Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн

По итогам первого полугодия текущего года объем неработающих кредитов (NPL_ государственных банков сократился на 6,1 млпд грн, до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

В первом полугодии 2020 года банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

"Для усиления возможности эффективного урегулирования портфеля неработающих кредитов, было принято постановление Кабмина №281 "Об утверждении критериев и условий определения банками, в которых государству принадлежит 75 и более процентов уставного капитала, мер по управлению проблемными активами" и постановление НБУ №49 "Об утверждении положения об определении критериев для списания обесцененных финансовых активов банков Украины за счет оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки". Кроме этого, в июле текущего года Совет по финансовой стабильности утвердил оперативные планы по снижению объемов NPL банков государственного сектора в течение следующих трех лет, которые предусматривают существенное уменьшение доли неработающих кредитов в кредитных портфелях банков государственного сектора", - отметил директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Дмитрий Олейник.

Для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года в судах находились более 57 тыс. исков банков на совокупную сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тыс. новых исков в суд на сумму около 10 млрд грн. По 54 тыс. дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 млрд грн. Было открыто 164 тыс. исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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