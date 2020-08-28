Cochilco прогнозирует резкий рост спроса на литий

Cochilco прогнозирует резкий рост спроса на литий

Производство аккумуляторов для электромобилей возобновит рост в ближайшие годы и станет основным источником роста потребления лития в мире, указывает в своем долгосрочном прогнозе чилийское медное агентство Cochilco.

По его оценкам, кризис в мировом автопроме и снижение субсидий на электромобили в Китае приведет к снижению спроса на литий в этой отрасли в 2020 г. до 75 тыс. т.

Однако благодаря политической поддержке электромобильного сектора и увеличению субсидий в европейских странах Cochilco предсказывает резкое увеличение потребления литийионных аккумуляторов в ближайшее десятилетие. Вследствие этого спрос на литий в данном секторе может достигнуть 1,4 млн. т к 2030 г.

Потребление лития в отраслях, не связанных с автопромом, будет расти менее высокими темпами. По прогнозу Cochilco, в 2030 г. оно составит 377 тыс. т против 242 тыс. т в 2020 г.

Более чем пятикратное увеличение спроса за десять лет, как ожидается, обусловит подъем в отрасли, находящейся сейчас в кризисе из-за падения цен и избытка мощностей. Cochilco предсказывает подъем цен на литий в 2025-2026 гг.

В настоящее время 48% мирового производства лития приходится на Австралию и 29% на Чили. Но ввод в строй новых мощностей, прежде всего, в США и Аргентине, приведет к снижению их долей соответственно, до 31 и 17% к 2030 г.



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