Центрэнерго погасило долги перед госшахтами в размере 610 млн грн
ПАО "Центрэнерго" рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями, заплатив им в августе 610 млн 46 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что с целью поддержки государственных шахт "Центрэнерго" продало на аукционе электроэнергию на период до конца года.
"Полученное с продажи гарантийное обеспечение позволило рассчитаться с государственными шахтами. В то же время, как мы сообщали ранее, компания обратилась к правительству по снижению цен на уголь до рыночного уровня. Ведь без такого шага убыточность генерации электроэнергии на государственном предприятии неизбежно приведет к цепной реакции относительно государственных шахт", - добавили в компании.
Ранее сообщалось, что "Центрэнерго" направило госшахтам 216 млн грн на погашение задолженностей за поставленное ими топливо.
По состоянию на 21 июля "Центрэнерго" перечислила более 143 млн грн угледобывающим предприятиям в рамках выполнения плана погашения задолженности.
Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году, госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 млрд грн.