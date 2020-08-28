Нафтогаз пояснил повышение цен на газ. Только для клиентов

Тарифные планы, которые в соответствии требованиям законодательства публикует газопоставляющая компания Нафтогаз, действуют для информирования только действующих и потенциальных клиентов компании. Об этом говорится в заявлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Разъяснение НАКа

«С 1 августа 2020 года цены на газ для своих бытовых и не бытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно. Также с НАК „Нафтогаз Украины“ сняты обязательства продавать в рамках специальных обязательств (ПСО) природный газ для населения через газосбытовые компании», — говориться в разъяснении.

Новые правила

По новым правилам работы газового рынка население может покупать газ напрямую у любого поставщика, в том числе и у ГПК «Нафтогаз» по тарифным планам компании «месячный» и «годовой».

Газосбытовые компании, которые поставляют газ населению, могут покупать газ у гГруппы Нафтогаз через ГК «Нафтогаз Трейдинг» по годовому контракту с ежемесячным пересмотром цены.

В Украине насчитывается около 12,5 млн бытовых потребителей газа. Из них, только 2% являются клиентами Группы Нафтогаз.

Напомним

27 августа стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» повысила стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% — с 4,73 гривны до 5,24 гривны за кубический метр.

5 августа ГПК Нафтогаз подняла на 9% до 3,24 грн/куб.м августовскую цену на газ для бытовых потребителей.

31 июля НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала новые условия продажи газа для населения после завершения 1 августа действия специальных обязательств (ПСО). Природный газ для поставщиков домохозяйств будет реализовывать дивизион «Нафтогаз Коммерция».