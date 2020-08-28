НБУ назначил первый динамический аукцион по продаже памятных монет

Нацбанк 15 сентября планирует провести первый динамический аукцион с увеличением стартовой цены по продаже памятных монет «Владимир Перетц». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ назначил первый динамический аукцион по продаже памятных монет
Фото: bank.gov.ua

Какие монеты предложат

Для торгов предложат 1600 штук памятных монет «Владимир Перетц»: 10 лотов по 100 монет в каждом лоте, 10 лотов по 50 монет в каждом лоте, 10 лотов по 10 монет в каждом лоте.

Электронный аукцион по продаже указанных монет проведут на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ». Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Ранее сообщалось

Национальный банк в апреле 2020 года основал пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины.

Суть пилота заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет вводить серию электронных аукционов по реализации именно новых выпусков.

По результатам проведенных торгов Нацбанк будет формировать цену на свою продукцию и распределять ее через другие каналы продаж (онлайн, банки-дистрибьюторы и т.д.).

Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.

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