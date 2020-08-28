Ирак сократил добычу больше, чем требовало соглашение ОПЕК

Экспорт иракской нефти упал в августе, согласно данным о перемещениях танкеров и отраслевым источникам. Это свидетельствует о том, что второй по величине производитель ОПЕК сократил добычу больше, чем требуется в рамках сделки ОПЕК+.



Экспорт из южного Ирака за период с 1 по 25 августа упал до 2,63 млн баррелей в сутки, согласно среднему показателю от Petro-Logistics, которая отслеживает танкерные перевозки, и данным Refinitiv Eikon.



Это на 40 тыс. баррелей в сутки меньше июльского официального показателя экспорта юга в 2,67 млн баррелей в сутки.



"Ирак на пути к самому высокому месячному уровню выполнения (обязательств по условиям сделки) за этот год, - сказал Рейтер генеральный директор Petro-Logistics Дэниел Гербер. - Тем не менее страна все еще должна провести значительные дополнительные сокращения, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие месяцы".



МинПром