Индекс S&P 500 достиг нового рекорда закрытия после заявлений Пауэлла

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия. Об этом пишет Интерфакс.

Фото: happycoin.club

Инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также последние статистические данные из США .

О чем говорил Пауэлл

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

«Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам», — сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Падение ВВП

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США . Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США .

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal — до 32,4%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 22 августа, снизилось на 98 тыс. и составило 1,006 млн человек, говорится в отчете министерства труда США . Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,104 млн, а не 1,106 млн, как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Торги на бирже

Котировки акций Abbott Laboratories подскочили на 7,9% по итогам торгов в четверг на новостях о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании разрешение на использование в экстренных случаях нового экспресс-теста на коронавирус.

Акции американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. подешевели на 8,1%. Финансовые результаты компании в четвертом финквартале не оправдали прогнозов рынка на фоне падения продаж из-за пандемии коронавируса.

Цена бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. снизилась на 1,4%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги другого ритейлера — Dollar Tree Inc., потеряли в цене 7,2%. Прибыль и выручка компании во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось, но компания сообщила, что количество посетителей сократилось в условиях пандемии.

Рыночная стоимость Abercrombie & Fitch Co. подскочила на 8,1%. Американский ритейлер одежды во втором квартале зафиксировал неожиданную прибыль, а его выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

Акции производителя мяса птицы Sanderson Farms подорожали на 5,8%. Компания отчиталась о превысивших прогнозы прибыли и выручке в третьем финквартале, несмотря на перебои в работе в связи с закрытием ресторанов из-за пандемии COVID-19.

Капитализация Tiffany & Co. выросла на 1,4%. Вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями вернулась на прибыльный уровень во втором финквартале благодаря последовательному ежемесячному увеличению продаж по всему миру в период с мая по июль.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 160,35 пункта (0,57%) — до 28492,27 пункта. Значение индикатора в ходе сессии поднималось вплоть до отметки 28633,85 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 5,82 пункта (0,17%) и составил 3484,55 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 39,72 пункта (0,34%), закрывшись на отметке 11625,34 пункта после достижения рекордного сессионного максимума на уровне 11730,01 пункта.

Напомним

19 августа биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией — S&P 500 – достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта.

18 августа биржевой индекс технологических компаний Nasdaq достиг рекордного показателя в 11 210 пунктов.