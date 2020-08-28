На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр

На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр

Производители серной кислоты "Сумыхимпром" и Восточный ГОК не опубликовали в 2020 году свои финансовые результаты. Это связано с тем, что, несмотря на введенные квоты на импорт серной кислоты, которые отказывается отменять министр экономики Игорь Петрашко, предприятия продолжают показывать негативные финансовые результаты.

С 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений, цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет — купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

А сами квоты на импорт серной кислоты превратились в масштабную коррупционную схему, где зарабатывали компании-прокладки. Несмотря на то, что цена на продукцию выросла практически в 2 раза, чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн грн. (вместо 389 млн грн. прибыли в 2017 году). Аналогичная ситуация в ГП "Сумыхимпром" — в 2019 году ущерб составил 11 млн грн.

Несмотря на явную коррупционную схему, Министерство экономики во главе с И.Петрашко отказывается отменять квоты, ставя под угрозу украинские металлургические и химические предприятия.

Промышленники 12 июня этого года призвали Минэкономики срочно отменить квоты на серную кислоту как неэффективные. Введение квот на серную кислоту для защиты национальных производителей оказалось неэффективным, их нужно отменить. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Сергей Беленький.

Ранее народный депутат Сергей Магера обратился в Нацполицию Киева с заявлением, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн ??грн. Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, "эксклюзивным" посредником госпредприятия является ООО "Торгсервис", который не является производителем этого ресурса.

Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства И.Петрашко, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности, тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов говорит, что цена для промышленности действительно выросла, но нужно ставить вопрос производителям серной кислоты улучшили ли эти квоты их финансовое состояние, стали ли они зарабатывать больше, создали ли они больше рабочих мест, использовали ли они дополнительные деньги для модернизации своих предприятий?

"Ответ здесь один — нет. Производителям эти квоты не помогли. Почему? Потому что в Украине есть два больших посредники, продающие серную кислоту, и оба принадлежат одному депутату, из ОПЗЖ (не станем указывать конкретно). И вся разница между ценой на мировом рынке и на украинском рынке — остается именно посреднику. А это доход где-то в 2000 грн на каждой тонне. В год в Украине производят 130-135 тыс. тонн серной кислоты. Получается, что посредники заработали, а бюджет потерял где 600 — 700 млн грн за два года", — говорит Т.Милованов.

Украинские производители серной кислоты, которые добились поддержки государства, отмечали качество самой продукции. И не раз заявляли, что дешевый импорт из РоSSии и Беларуси — это утилизация отходов нефтехимического производства. Отечественные производителя два года пользовались квотами и не вкладывали в модернизацию собственных мощностей.

"Качество продукции должны оценить потребители, то есть рынок. В условиях рынка производители подстраиваются под тех, кто покупает их продукцию. То есть мы живем в рыночной экономике, мы живем по законам экономики, и этот вопрос не стоит", — объясняет Т.Милованов.

По мнению экс-министра, можно увеличить квоты производителям или просто их отменить.

По словам Т.Милованова, часть производителей являются государственными предприятиями.

"И мы имеем государственные механизмы аудита. По результатам этого аудита можно открывать уголовные производства, если есть подозрение на махинации, вывод денег, доведение предприятия до банкротства. Кстати, доведение предприятий до банкротства — это достаточно стандартная схема и даже «не доведение», а просто вывод денег из государственных предприятий. Это достаточно стандартная схема, которая 30 лет делалась в Украине и обогатила многих людей. Потому что аудит тоже не всегда бывает качественный, существуют и подкупы в этой сфере. Поэтому государству следует подключать тоже НАБУ, СБУ — нужна только политическая воля", — считает Т.Милованов.

По словам экспертов на внутреннем рынке только 142 доступны цистерны для транспортировки серной кислоты. Этого достаточно для перевозки в частности 140 тыс. тонн кислоты. При этом годовое потребление, как известно, 110 тыс. тонн.

"Если промышленность будет развиваться, то потребности возрастут. Здесь также важна ситуация на "Укрзализныце". Там проблемы даже не с вагонами или цистернами — их можно решить, если их не хватает. Их можно купить — есть механизмы частной закупки, можно купить и через государство. Но у нас большая проблема с локомотивами …" - констатирует эксперт.

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