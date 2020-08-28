Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокат

Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокат

Американские компании Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокат на 40 долл. за короткую тонну, поскольку увеличенные сроки поставки ограничивают поставки.

Сталелитейная компания US Steel вчера лидировала в повышении цен, ориентируясь на цены на горячекатаный рулон на уровне 540 долл. за тонну и 740 долл. за тонну на холоднокатаный рулон и горячеоцинкованный листовой прокат.

Сегодня Nucor повысила цену на 40 долл. за тонну. Хотя компания не сообщала, на какую минимальную цену она была нацелена, до объявления Nucor стремилась установить минимальную спотовую цену на г/к рулон в размере 480 долл. за тонну.



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