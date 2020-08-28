Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений,
Причина приостановки
«Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Эти изменения данных не согласуются с методологией Doing Business», — говорится в сообщении.
Отдел независимого внутреннего аудита Всемирного банка изучит и оценит данные последних пяти отчетов Doing Business.
По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.
Всемирный банк отметил, что показатели и методология составления рейтинга были разработаны не с учетом конкретных стран, а для улучшения общего делового климата, и за 17 лет своего существования Doing Business стал ценным инструментом для государств, стремящихся измерить затраты на ведение бизнеса.
Что показывает рейтинг Doing Business
Рейтинг Doing Business показывает, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Он рассчитывается по 10 направлениям.
Среди критериев, например, легкость регистрации собственности и прохождения таможенных процедур, «дружелюбность» налоговой системы и доступ к разрешениям на строительство. Очередной рейтинг Doing Business должен был выйти в октябре 2020 года.
Напомним
- В предыдущем рейтинге «Doing business» Украина заняла 64-ю позицию среди 190 стран-участниц.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одна из целей его правительства — вхождение Украины в топ-30 Doing Business.