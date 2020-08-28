Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении

Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил Всемирный банк.

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении
Фото: ortcom.kz

Причина приостановки

«Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Эти изменения данных не согласуются с методологией Doing Business», — говорится в сообщении.

Отдел независимого внутреннего аудита Всемирного банка изучит и оценит данные последних пяти отчетов Doing Business.

По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.

Всемирный банк отметил, что показатели и методология составления рейтинга были разработаны не с учетом конкретных стран, а для улучшения общего делового климата, и за 17 лет своего существования Doing Business стал ценным инструментом для государств, стремящихся измерить затраты на ведение бизнеса.

Что показывает рейтинг Doing Business

Рейтинг Doing Business показывает, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Он рассчитывается по 10 направлениям.

Среди критериев, например, легкость регистрации собственности и прохождения таможенных процедур, «дружелюбность» налоговой системы и доступ к разрешениям на строительство. Очередной рейтинг Doing Business должен был выйти в октябре 2020 года.

Напомним

  • В предыдущем рейтинге «Doing business» Украина заняла 64-ю позицию среди 190 стран-участниц.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одна из целей его правительства — вхождение Украины в топ-30 Doing Business.

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