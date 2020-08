Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении

«Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Эти изменения данных не согласуются с методологией Doing Business», — говорится в сообщении.

Отдел независимого внутреннего аудита Всемирного банка изучит и оценит данные последних пяти отчетов Doing Business.

По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.