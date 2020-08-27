Новостей.COM ⇒
2020-08-27
РоSSия намерена рефинансировать $1 миллиард белорусского долга
Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об рефинансировании белорусского долга на $1 миллиард. Об этом сообщает БелТА.
Фото: rbc.ru
О чем договорились
«Мы договорились с президентом РоSSии, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром РФ. -ред.) по поводу рефинансирования», — заявил Лукашенко.
Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед РФ.
«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — констатировал Лукашенко.
Ранее сообщалось
- Белорусский рубль начал резко дешеветь по отношению к доллару на фоне протестов в стране против переизбрания Лукашенко президентом.