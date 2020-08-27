СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков
Фото: ssu.gov.ua

Что известно

Установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан.

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

«С начала 2019 (за период функционирования« пирамиды ») организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 000 каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и Одессе.

Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

На фотографиях, опубликованных СБУ, есть и ювелирный салон B2B Jewelry, и его сертификаты.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним

Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призвала не инвестировать в него.

В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.

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