СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами граждан Украины. Об этом
Что известно
Установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан.
Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
«С начала 2019 (за период функционирования« пирамиды ») организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 000 каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — сообщили в СБУ.
Правоохранители установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и Одессе.
Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
На фотографиях, опубликованных СБУ, есть и ювелирный салон B2B Jewelry, и его сертификаты.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.
Напомним
Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призвала не инвестировать в него.
В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.