Суверенные фонды стремительно вкладываются в акции за пределами США

Суверенные фонды вложили в акции $7,1 миллиарда во втором квартале. Это самый большой чистый показатель за последние несколько лет, причем основная часть вложений оказалась за пределами США , показали данные в четверг, пишет Reuters.

Фото: finance.24tv.ua

Куда уходят инвестиции

При этом фонды вывели $5,2 миллиарда из инструментов с фиксированной доходностью во втором квартале, а это самый высокий чистый показатель с первого квартала 2019 года, согласно данным eVestment о стратегиях, управляемых сторонними фондовыми менеджерами.

Наибольший объем инвестиций в квартале пришелся на стратегии глобальных быстрорастущих акций компаний с высокой капитализацией — $6 миллиардов. Чистый прирост американских фондовых стратегий за этот период составил всего $704 миллиона.

«Мы видим, что фонды национального благосостояния сейчас довольно активно ищут акции на международном рынке, исключая акции в США », — сказал глава отдела институциональных продаж Franklin Templeton в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Мэтью Уильямс.

«Обычно больше средств выделяется на акции в качестве механизма хеджирования, учитывая исторически сложившуюся отрицательную корреляцию между акциями и ценами на нефть, и я думаю, что, очевидно, это сейчас и происходит, судя по тому, чем занимались зависимые от нефти фонды национального благосостояния в последнее время».

Суверенными фондами, или фондами национального благосостояния, называют государственные инвестиционные фонды, финансовые активы которых состоят из акций, облигаций, имущества, драгоценных металлов и других финансовых инструментов.

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