Нацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ
Нацбанк расширил возможности инвестиций в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ), чем окончательно устранил препятствия для входа иностранных инвесторов на украинский рынок ценных бумаг. Об этом сообщила пресс-служба Минфина,
Суть нововведения
В пресс-службе напомнили, что в мае 2019 года благодаря установленному «линку» между Национальным депозитарием НБУ и международным депозитарием Clearstream иностранные портфельные инвесторы получили упрощенный доступ к украинскому рынку ОВГЗ.
Однако теперь украинские банки, у которых открыты счета в депозитарии НБУ, смогут открывать счета депо для своих иностранных клиентов с целью покупки и продажи украинских ОВГЗ.
«Это нововведение может быть интересно иностранным инвесторам, у которых нет „линка“ с международным депозитарием Clearstream», – считают в Минфине.
Что это даст
В пресс-службе НБУ отметили, что расширение возможностей для инвестиций в ОВГЗ улучшит ситуацию для различных групп инвесторов – как нерезидентов, так и локальных участников рынка.
«Внедрен достаточно широкий спектр изменений — от обслуживания счета иностранного номинального держателя, что упростит доступ иностранных инвесторов к локальному рынку, до предоставления возможности локальным банкам, которые не являются лицензированными депозитарными учреждениями, стать первичными дилерами на рынке ОВГЗ», – пояснил Нацбанк.
Ранее сообщалось
- НБУ с 19 августа упростил подключение небанковских представителей финансовых учреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.