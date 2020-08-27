Нацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ

Нацбанк расширил возможности инвестиций в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ), чем окончательно устранил препятствия для входа иностранных инвесторов на украинский рынок ценных бумаг. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает Интерфакс-Украина.

Нацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ
Фото: delo.ua

Суть нововведения

В пресс-службе напомнили, что в мае 2019 года благодаря установленному «линку» между Национальным депозитарием НБУ и международным депозитарием Clearstream иностранные портфельные инвесторы получили упрощенный доступ к украинскому рынку ОВГЗ.

Однако теперь украинские банки, у которых открыты счета в депозитарии НБУ, смогут открывать счета депо для своих иностранных клиентов с целью покупки и продажи украинских ОВГЗ.

«Это нововведение может быть интересно иностранным инвесторам, у которых нет „линка“ с международным депозитарием Clearstream», – считают в Минфине.

Что это даст

В пресс-службе НБУ отметили, что расширение возможностей для инвестиций в ОВГЗ улучшит ситуацию для различных групп инвесторов – как нерезидентов, так и локальных участников рынка.

«Внедрен достаточно широкий спектр изменений — от обслуживания счета иностранного номинального держателя, что упростит доступ иностранных инвесторов к локальному рынку, до предоставления возможности локальным банкам, которые не являются лицензированными депозитарными учреждениями, стать первичными дилерами на рынке ОВГЗ», – пояснил Нацбанк.

Ранее сообщалось

  • НБУ с 19 августа упростил подключение небанковских представителей финансовых учреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.

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