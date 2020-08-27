Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%

Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel), крупнейший производитель стали в Китае, заявил в четверг, что его чистая прибыль упала на 36,87% за первые шесть месяцев 2020 года под давлением пандемии коронавируса и роста цен на сырье.



Компания сообщила о чистой прибыли в 4,0 млрд юаней (примерно 581,45 млн долл.) за этот период по сравнению с 6,34 млрд юаней годом ранее, согласно данным, поданным на Шанхайскую фондовую биржу.



"Из-за воздействия коронавируса спрос на сталь в сегменте переработки и сбыта упал в первом квартале ... (в то время как) цены на железную руду колебались в пределах высокого диапазона", - говорится в заявлении компании, добавляя, что во втором квартале сталелитейный сектор постепенно восстановился хотя цены на импортную руду продолжали снижать прибыль.



В этом году базовые цены на фьючерсы на железную руду в Китае выросли более чем на 60% из-за перебоев в поставках из-за пандемии, а также из-за устойчивого спроса на фоне мер стимулирования Пекина, направленных на поддержку замедляющейся экономики.



Большинство листинговых сталелитейных компаний КНР сообщили о значительном падении чистой прибыли в первом полугодии, причем некоторые из них упали более чем на 40% в годовом исчислении.



За первые шесть месяцев года Baosteel произвела 22,43 млн тонн стальной продукции по сравнению с 24,3 млн тонн за аналогичный период годом ранее.



Компания ожидала, что производство стали в Китае останется на высоком уровне во второй половине года, в то время как цены на сырье также могут остаться высокими.



Выручка Baosteel за первое полугодие составила 129,8 млрд юаней, что на 7,9% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

