Perfect Group достроит клубный дом Укрбуда на Подоле

Девелопер Perfect Group намерен завершить строительство столичного клубного дома La Manche корпорации «Укрбуд». Об этом сообщил руководитель проектов компании Алексей Коваль, передает Интерфакс-Украина.

Perfect Group достроит клубный дом Укрбуда на Подоле
Фото: gdevkievezhithorosho.com

Что говорят в компании

«Наша компания приняла решение взяться за достройку объекта La Manche на Подоле, который раньше начал „Укрбуд“. Мы взяли на себя обязательства, в том числе перед покупателями, которые уже уплатили средства прошлому застройщику, и они получат жилье», — сообщил руководитель проектов компании Perfect Group Алексей Коваль.

Какой проект достроят

По данным на сайте «Укрбуда», 9-этажный дом премиум-класса расположен по ул. Щекавицкой, 46.

Проект предусматривает строительство подземного паркинга и торговых помещений на первых этажах. В здании также запланированы двухуровневые квартиры с террасами и собственная котельная.

Строительство стартовало в 2018 году, объект должен был завершен в третьем квартале 2020 года.

Ранее сообщалось

  • «Киевгорстрой» намерена достроить 23 жилых комплекса корпорации «Укрбуд».
  • Как сообщалось в середине августа, в«Киевгорстрое» планировали принять все 22 объекта, которые не достроил «Укрбуд». Однако этому помешало множество проблем, главная из которых — финансирование: для завершения недостроев «Укрбуда» необходимо более 2 млрд грн.

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