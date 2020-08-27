Новый глава "Укрзализныци" планирует разделить предприятие на 4 компании

Четыре вертикально интегрированные бизнес-единицы УЗ будут иметь отдельные балансы.

Новый глава "Укрзализныци" планирует разделить предприятие на 4 компании
Фото: agropolit.com

Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак планирует выделить в предприятии четыре бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.

Об этом он заявил в интервью "Лига.Бизнес".

"Я хочу выделить в "Укрзализныце" четыре вертикально интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и моя новация - отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки в настоящее время находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса", - отметил Жмак.

По его словам, эти вертикально интегрированные единицы планируют превратить в отдельные компании в составе холдинга.

"Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, за вагонами - налево", - добавил глава УЗ.

Жмак заметил, что он хочет изменить корпоративную структуру предприятия.

"Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной. Об этом я буду просить Наблюдательный совет на стадии подписания контракта и наделения меня полномочиями", - сказал глава УЗ.

Напомним, вчера Кабинет Министров назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци". Ранее он был первым заместителем главы Одесской ОГА. Также он является членом Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

Также в июне Наблюдательный совет УЗ принял решение о немедленном отстранении от полномочий ответственного за грузовые перевозки и.о. члена правления Романа Веприцкого и рекомендовал правительству его уволить.

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