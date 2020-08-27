ФГВФЛ выставил на продажу банк Аркада

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка Аркада, согласно определенной законодательством процедуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: korrespondent.net

Что предлагает Фонд

Указано, что на основании решения правления Национального банка от 25 августа, которое отнесло «Аркаду» к категории неплатежеспособных, исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о вводе временной администрации в банк.

В связи с этим фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

— ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

— отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

— создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

— продажу неплатежеспособного банка инвестору.

Как отмечается, конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

При этом уточняется, что банки и предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, должны подать в фонд необходимые документы, чтобы быть допущенными к участию в открытом конкурсе. А общие данные они смогут найти на официальном сайте банка «Аркада».

Сумма денег, которая может быть возмещена физическим лицам, по состоянию на 25 августа составляет 285,9 млн грн.

Также сообщается о возможности самостоятельного выбора участником открытого конкурса имущества (активов), которое может быть передано принимающему или переходному банку в соответствии с условиями открытого конкурса.

Предыстория

Нацбанк сообщил, что признал Банк Аркада неплатежеспособным 25 августа. Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве .

Что ждет вкладчиков

В случае признания банка неплатежеспособным, ФГВФЛ должен компенсировать вкладчикам их депозиты на сумму до 200 тыс. грн. Как сообщил Кирилл Шевченко, 90% вкладчиков Аркады, а это 4746 человек, имели в банке депозиты, которые не превышали эту сумму. В целом им будет выплачено 290 млн грн.

Средства таким вкладчикам должны быть выплачены в течение 20 рабочих дней после признания банка неплатежеспособным. В то же время, убеждена Светлана Рекрут, поскольку объем средств небольшой, этот процесс может занять даже меньше времени. «Средств у фонда более чем достаточно», — заверила она.

Суммы же, превышающие 200 тыс. грн, будут выплачены лишь в том случае, если деньги останутся после продажи имущества банка. Именно для крупных вкладчиков крайне важно возвращение на баланс банка его недвижимости.