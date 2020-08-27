Visa будет одобрять сделки от имени банков с помощью искусственного интеллекта

Компания Visa сообщила, что в октябре запустит обновленную систему дублирующего процессинга с использованием инструментов искусственного интеллекта (AI), которая будет самостоятельно одобрять или отклонять сделки от имени банков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: zerkalo.mk.ua

Что это значит

Система под названием Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP) сможет одобрять или отклонять транзакции по кредитным или дебетовым счетам от лица банков при сбоях в их собственных сетях.

«Сбои в работе банков ежегодно затрагивают несколько миллионов транзакций по кредитным и дебетовым картам, что приводит к неоправданному отклонению сделок», — заявил ответственный за технологические инновации в компании Раджат Танеджа.

В этих случаях владельцы карт вынуждены обращаться в банк за помощью, в то время как сами банки, а также торговые компании теряют выручку в случае отклонения сделок.

Как будет работать система

Smarter STIP будет запускаться автоматически, если система Visa определит, что сеть самого банка недоступна. Это может происходить, например, в случае стихийных бедствий, проблем с программным обеспечением и по другим причинам.

Кто разработал систему

Система на основе искусственного интеллекта создана специалистами Visa. Компания получила три патента на разработанные технологии.

Согласно данным аналитической компании International Data Corp., банки направят, в общей сложност, порядка $7,1 млрд на разработку технологий с использованием искусственного интеллекта, а к 2024 году эти инвестиции увеличатся до $14,5 млрд.