Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерних компании, принадлежащие компании «Метинвест» Рината Ахметова, оказались среди американских компаний с годовым доходом более чем $1 млрд. Эти компании получили льготные займы от правительства США , сообщает «Голос Америки».

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Что известно о программе

Компании, принадлежащие Ахметову, получили $21 млн займа. Деньги выделили в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем спишут, при условии, если работодатель сохранит все рабочие места.

В United Coal сообщили, что потратили $21 млн помощи для содержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг.

Всего в пределах Paycheck Protection Program выделили $659 млрд на поддержку малого бизнеса.

Какие компании еще получили кредит

Кроме Ахметова, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег.

Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 миллиона правительственных займов. Об этом ранее писало издание «Радио Свобода» со ссылкой на правительственные данные США .

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