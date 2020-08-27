Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерних компании, принадлежащие компании «Метинвест» Рината Ахметова, оказались среди американских компаний с годовым доходом более чем $1 млрд. Эти компании получили льготные займы от правительства США, сообщает «Голос Америки».

Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Фото: slovoidilo.ua

Что известно о программе

Компании, принадлежащие Ахметову, получили $21 млн займа. Деньги выделили в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем спишут, при условии, если работодатель сохранит все рабочие места.

В United Coal сообщили, что потратили $21 млн помощи для содержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг.

Всего в пределах Paycheck Protection Program выделили $659 млрд на поддержку малого бизнеса.

Какие компании еще получили кредит

Кроме Ахметова, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег.

Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 миллиона правительственных займов. Об этом ранее писало издание «Радио Свобода» со ссылкой на правительственные данные США.

Ранее сообщалось

  • Минюст США обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с Приватбанка, а затем — в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Штатах и во всем мире.
  • Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн.

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