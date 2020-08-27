Золото и биткоин подорожают — прогноз Bloomberg

Курс биткоина и цена золота будут расти и дальше, продолжив «бычью» тенденцию на рынке. Об этом заявил старший аналитик Bloomberg Intelligence Майка МакГлоун, пишет Bitcoinist.

Золото и биткоин подорожают — прогноз Bloomberg
Фото: zolotoy-zapas.ru

Эксперт перечислил макроэкономические факторы, способствующие росту так называемых «защитных» активов, к которым относятся криптовалюта и золото.

Почему золото и биткоин вырастут в цене: аргументы

МакГлоун утверждает, что правительства разных стран продолжают массовую эмиссию фиатных валют, чтобы преодолеть кризис из-за коронавируса. Именно поэтому и снижается уверенность в устойчивости таких денег. Из-за этого инвесторы все чаще выбирают золото.

Так, в начале августа стоимость драгоценного металла установила новый рекорд, превзойдя $2050 за унцию.

Майк МакГлоун считает, что золото может достичь и 3000 долларов за тройскую унцию.

Биткоин, как и золото, тоже считается «защитным» активом, и сегодня криптовалюта привлекает внимание все большего количества институциональных инвесторов. Макглоун заметил, что в последнее время начали активно расти объемы открытых фьючерсов на биткоин.

Прогнозы аналитика

По словам Майка МакГлоуна, 2019 год биткоин завершил на отметке в $7000 за монету. В прошлом году максимальная цена первой криптовалюты составляла $14000, а в 2020 году это число должно быть еще больше, прогнозирует эксперт.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, тогда биткоин продолжит десятилетний тренд – будет расти в цене.

«Уровень спроса увеличивается, что является хорошим фактором для биткоинов», – подчеркнул МакГлоун.

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