«Нова пошта» запустила сервис безопасных онлайн-покупок. Как работает сервис

Компания «Нова пошта» запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями — «Сейф-сервис». Он помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя при осуществлении покупок с оплатой с карты на карту. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: ain.ua

Сервис уже доступен в мобильном приложении и бизнес-кабинете на сайте «Нова пошта».

Как работает «Сейф-сервис»

При использовании «Сейф-сервиса» сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты. Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку.

Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.

Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников.

А продавец может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.

При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Стоимость и сроки

Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении 5 дней. По истечению срока она автоматически будет возвращена отправителю.

Для продавцов услуга бесплатная, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 грн в тестовый период (тариф действует до 12 октября 2020) — независимо от стоимости товара и доставки.