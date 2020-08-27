В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии

В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии

Сектор международного туризма может недополучить 1,08–1,17 трлн долл. в зависимости от того, откроются границы в сентябре или декабре, сообщила ООН в августовской аналитической записке о влиянии пандемии COVID-19 на туризм.

По итогам года ООН прогнозирует общее снижение туристического международного потока до 78%, или на 1,1 млрд человек, что приведет к снижению доходов в секторе с 1,5 трлн долл. в 2019 г. до 400 млрд долл. в 2020 г.

Анализ и прогнозы ООН основываются на данных, представленных в отчете Всемирной туристской организации при ООН за июль 2020 г. За первые пять месяцев 2020 г. международный поток туристов снизился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле, когда границы большинства стран были закрыты, количество международных путешествий сократилось на рекордные 97%, а в мае снижение достигло 98%. Такой спад привел к потерям туристического комплекса в размере 320 млрд долл. – это в 3 раза больше, чем его потери во время мирового экономического кризиса 2009 г.

Сектор туризма обеспечивает 10,3% мирового ВВП, 3% ВВП и 6% общего объема экспорта стран "двадцатки". Из-за проблем в этом секторе мировой ВВП может снизиться на 2,8% (2,22 трлн долл) в случае остановки туристического потока на восемь месяцев. В то же время в отдельных странах (в основном малоразвитых и островных государствах) ВВП в значительной мере или даже практически полностью зависит от международного туризма – экономика таких стран пострадает сильнее всего. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), международного неправительственного общественного объединения из участников индустрии туризма и путешествий, в Макао, например, на туризм приходится 91,3% ВВП, на Мальдивах – 56,6%, на Багамских островах – 43,3%. Последствия закрытия границ и отмен авиаперевозок для таких стран губительны: так, на острове Ямайка, 31,1% ВВП которого обеспечивает сектор туризма, уже около 300 000 человек стали безработными из-за локдауна.



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