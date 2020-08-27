АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей

АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом побывали на производственной площадке комплекса машин непрерывного литья заготовок № 2 и №3 "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщает пресс-служба предприятия

Во время визита гостям показали масштабы строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год. "Сейчас это один из ключевых инвестиционных проектов компании стоимостью более 160 млн долл., который является частью более масштабной программы, направленной на модернизацию предприятия и улучшение экологических показателей", - сказано в сообщении.

После ввода в эксплуатацию МНЛЗ-2, 3 и завершения реконструкции мелкосортного стана 250-4 "АрселорМиттал Кривой Рог" сможет увеличить выпуск арматуры с использованием литой заготовки. Это позволит компании повысить эффективность и предложить больше качественной продукции.

"На примере МНЛЗ-2, 3 мы хотели показать, что "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует в свои объекты и активно способствует развитию Украины. Почти за 15 лет работы в стране мы инвестировали 9,7 млрд долл. В ближайшие 3-4 года собираемся выделить 700 млн долл., чтобы реализовать крупные инвестпроекты, каждый из которых имеет экологическую составляющую и параллельно позволяет повышать качество и эффективность нашей деятельности. Среди важнейших объектов, которые планируем построить "с нуля", – современная фабрика окомкования, которая станет нашим флагманом для экологических инвестиций", - заявил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо.

Также предприятие остается партнером государства в реализации крупных инфраструктурных проектов. Например, в 2018-2019 гг. "АрселорМиттал Кривой Рог" суммарно поставил 13 тыс. тонн арматурного проката для строительства и реконструкции различных мостов в Украине. А с мая 2020 года начал поставки металлургических шлаков для использования в большом дорожном строительстве.


МинПром по материалам uaprom.info

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