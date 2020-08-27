Trevali Mining расширяет мощности по добыче цинка в Африке

Trevali Mining расширяет мощности по добыче цинка в Африке

Канадская компания Trevali Mining завершила предварительные расчеты по проекту расширения мощностей цинко-свинцово-серебряного рудника Rosh Pinah в Намибии.
Проект предусматривает модернизацию обогатительной фабрики, освоение нового участка месторождения и ряд других работ. Объем затрат оценивается в 93 млн долл.

Благодаря реализации проекта объем переработки руды возрастет от нынешних 700 тыс. до 1,3 млн т в год. После модернизации на руднике можно будет ежегодно добывать до 60 тыс. т цинка в концентрате, 10 тыс. т свинца и 280 тыс. унций серебра.

Компания планирует составить ТЭО проекта в первом квартале 2021 г. Начало работ планируется в первом квартале 2022 г., а завершение модернизации — в первой половине 2023 г.

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