Нафтогаз повысил цены для населения

ГК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.



В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.



Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.



Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС., то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.

