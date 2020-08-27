Нафтогаз повысил цены для населения

Нафтогаз повысил цены для населения

ГК "Нафтогаз Украины" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.

В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.

Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС., то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджетникам повысили зарплаты с 1 сентябряБюджетникам повысили зарплаты с 1 сентября
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Цены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливеЦены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе
Tokyo Steel оставила цены на сентябрь без измененийTokyo Steel оставила цены на сентябрь без изменений
Нафтогаз перечислил в бюджеты всех уровней почти 80 миллиардов с начала годаНафтогаз перечислил в бюджеты всех уровней почти 80 миллиардов с начала года
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
ДМК в июле незначительно повысил выпуск товарной металлопродукцииДМК в июле незначительно повысил выпуск товарной металлопродукции
Годовой тариф на газ для населения оказался менее выгодным, чем месячныйГодовой тариф на газ для населения оказался менее выгодным, чем месячный
“Нафтогаз” анонсировал для потребителей газа новый тариф “Годовой”“Нафтогаз” анонсировал для потребителей газа новый тариф “Годовой”
"Нафтогаз" предупредил о росте цены на газ в августе"Нафтогаз" предупредил о росте цены на газ в августе
Последние новости
Подгружаем последние новости