Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран

Министерство торговли США начало расследование антидемпинговых и компенсационных пошлин на бесшовные стандартные, линейные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Чехии, Южной Кореи, РоSSии и Украины. Расследование начато по запросу компании Vallourec Star, LP. Об этом сообщает Yieh.com.



Согласно заявлению Комиссии по международной торговле США от 21 августа, импорт вышеупомянутых продуктов подтвержден фактами демпинга и субсидирования, которые нанесли ущерб местной промышленности, с достаточными доказательствами.



Министерство продолжит проводить расследования в отношении этих продуктов. Предварительные решения должны были быть вынесены в начале октября и начале декабря соответственно.



