Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран

Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран

Министерство торговли США начало расследование антидемпинговых и компенсационных пошлин на бесшовные стандартные, линейные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Чехии, Южной Кореи, РоSSии и Украины. Расследование начато по запросу компании Vallourec Star, LP. Об этом сообщает Yieh.com. 

Согласно заявлению Комиссии по международной торговле США от 21 августа, импорт вышеупомянутых продуктов подтвержден фактами демпинга и субсидирования, которые нанесли ущерб местной промышленности, с достаточными доказательствами. 

Министерство продолжит проводить расследования в отношении этих продуктов. Предварительные решения должны были быть вынесены в начале октября и начале декабря соответственно.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Блок рекламы


Похожие новости
ВВП стран G20 упадет на 4,6% по итогам 2020 года — Moody'sВВП стран G20 упадет на 4,6% по итогам 2020 года — Moody's
Госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВПГосдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП
Бали отказался принимать иностранных туристов до конца годаБали отказался принимать иностранных туристов до конца года
Госдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войныГосдолг крупнейших стран достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны
Вьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 странВьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 стран
Мексика продлила пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и КазахстанаМексика продлила пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и Казахстана
Концессией порта Черноморск заинтересовались 5 странКонцессией порта Черноморск заинтересовались 5 стран
Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 странКанада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран
Интерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страныИнтерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страны
Турция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитеркуТурция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитерку
Последние новости
Подгружаем последние новости