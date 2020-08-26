В Кабмине улучшили прогноз инфляции на 2020 год

В этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$, тогда как ранее ожидалось 29,5 грн/$

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает, что инфляция в Украине по итогам года может составить 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%.

Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития Украины на 2021-2023 годы, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года - 28,3 грн/$.

"Впрочем, усиление роли расходной составляющей, которое ожидается по разным причинам (в том числе за счет повышения минимальной зарплаты и попыток компенсировать понесенные убытки), в формировании цен производителей промышленной продукции в конце 2020 года и, особенно в 2021-м, будет иметь стимулирующий эффект на инфляционные процессы", - говорится в прогнозе.

По итогам этого года Минэкономики ожидает дефицита торгового баланса в размере $5,4 млрд (ранее этот показатель оценивался в $8,3 млрд).