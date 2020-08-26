В Кабмине улучшили прогноз инфляции на 2020 год

В этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$, тогда как ранее ожидалось 29,5 грн/$

В Кабмине улучшили прогноз инфляции на 2020 год
Фото: Національний банк України

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает, что инфляция в Украине по итогам года может составить 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%.

Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития Украины на 2021-2023 годы, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года - 28,3 грн/$.

"Впрочем, усиление роли расходной составляющей, которое ожидается по разным причинам (в том числе за счет повышения минимальной зарплаты и попыток компенсировать понесенные убытки), в формировании цен производителей промышленной продукции в конце 2020 года и, особенно в 2021-м, будет иметь стимулирующий эффект на инфляционные процессы", - говорится в прогнозе.

По итогам этого года Минэкономики ожидает дефицита торгового баланса в размере $5,4 млрд (ранее этот показатель оценивался в $8,3 млрд).

Напомним, ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Блок рекламы


Похожие новости
ВВП стран G20 упадет на 4,6% по итогам 2020 года — Moody'sВВП стран G20 упадет на 4,6% по итогам 2020 года — Moody's
Курс валют в Киеве: 25 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 августа 2020 года
Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020
Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of AmericaУкраина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America
Минэкономики ухудшило прогноз по сборую урожаяМинэкономики ухудшило прогноз по сборую урожая
Курс валют в Киеве: 18 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 18 августа 2020 года
Глава НБУ считает, что повышение минимальной зарплаты не скажется на уровне инфляцииГлава НБУ считает, что повышение минимальной зарплаты не скажется на уровне инфляции
Outokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемииOutokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемии
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годыМинэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
Нефть дешевеет после прогноза ОПЕКНефть дешевеет после прогноза ОПЕК
Последние новости
Подгружаем последние новости