В Кабмине улучшили прогноз инфляции на 2020 год
В этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$, тогда как ранее ожидалось 29,5 грн/$
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает, что инфляция в Украине по итогам года может составить 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%.
Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития Украины на 2021-2023 годы, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года - 28,3 грн/$.
"Впрочем, усиление роли расходной составляющей, которое ожидается по разным причинам (в том числе за счет повышения минимальной зарплаты и попыток компенсировать понесенные убытки), в формировании цен производителей промышленной продукции в конце 2020 года и, особенно в 2021-м, будет иметь стимулирующий эффект на инфляционные процессы", - говорится в прогнозе.
По итогам этого года Минэкономики ожидает дефицита торгового баланса в размере $5,4 млрд (ранее этот показатель оценивался в $8,3 млрд).
Напомним, ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.