Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”

Руководство банка “Аркада” заявляет, что ищет возможность вернуть утерянный актив, ставший причиной отнесения банка к списку неплатежеспособных. Активом является здание и земельный участок под ним на ул. Ольгинской. Они были переданы в залог кредитору, который взыскал недвижимость за несвоевременное обслуживание долга.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы банка.

Напомним, 26 августа, в "Аркаде” введена временная администрация. Фонд гарантирования вкладов взял банк под контроль на основании решения НБУ об отнесении “Аркады” к категории неплатежеспособных от 25 августа 2020 года ( №541-РШ/БТ ) “в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня”.

Подобное решение НБУ стало возможным из-за потери банком здания главного офиса по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве .

Комментируя ситуацию, президент АК АКБ “АРКАДА” Константин Палывода заявил, что руководство намерено бороться за сохранность банка и возврат здания.

Для этого кредитору будет предложен договор реституции.

“Мы взяли этот кредит во второй половине прошлого года. В это время мы один за другим выигрывали суды и ждали выплаты Киевом 365 миллионов гривен, которые могли пойти на обеспечение кредита. Все предполагало, что мы выиграем судебную тяжбу, которая позволит нам выплатить кредит. Мы приняли решение рискнуть. Я считаю, что риск совершенно оправдан. Мы нуждались в средствах, чтобы продолжать строить “Патриотику” и “Эврику”, продолжить строительство на Центральных Осокорках. Ни один банк нашего застройщика кредитовать не соглашался, поэтому мы нашли того кредитора, которого нашли”, – рассказал Палывода.

По его словам средства, которые планировалось направить с компенсационных выплат от города Киева на погашение кредита, отказалось выплачивать казначейство.

Напомним, эту выплату в пользу “Аркады” суд обязал осуществить из горбюджета столичную власть.

“Однако, казначейство по-сути решило не выполнять решение суда. Они нам отказали на том основании, что такие деньги Киевсовет должен платить добровольно. Потом было принято постановление, что до конца этого года запрещается взыскивать средства с местных органов власти. Честно говоря, на такой беспредел я не рассчитывал. В конце-концов мы нашли новый путь, инвестора, должны были начать работать с ним с сентября, в то время, как Нацбанк нам отказывал в кредитах на поддержку ликвидности. В связи с ухудшающейся платежеспособностью нашего банка, мы начали задерживать платежи кредитору с апреля этого года. Проводили переговоры о реструктуризации, диалог, хоть и напряженный, не прекращался. Кредитор акцентировал, что не нуждается в здании, а в том, чтобы мы выплатили проценты. Мы стали распродавать активы, рассчитывая все-таки собрать необходимую сумму. И в этот момент к нам пришли с обысками. Соответственно, распродавать активы мы уже не могли. В пятницу 14 августа стало известно, что мы потеряли здание. Для нас утеря здания равноценна потере банка. Поэтому мы намерены бороться за то, чтоб здание вернуть и банк сохранить. Предложим кредитору заключить договор реституции. У нас есть желание погасить кредит и начать достраивать “Патриотику”, “Эврику” и “Центральные Осокорки”, – заявил Константин Палывода.

“27 лет на рынке банковской системы прошли недаром. Банком была основана система финансирования фондов строительства, благодаря которой было построено более 6 млн квадратных метров жилья. Фонды банковского управления помогали соответствующим слоям населения экономить и получать дополнительные пенсионные выплаты, депозитные программы были привлекательными и обязательства по уплате процентов выполнялись банком своевременно; ипотечные кредиты, которые выдавались, были разработаны банком под условия, которые были разумными для населения, особенно для молодых семей.

Мы выражаем вам свою благодарность и спешим заверить, что, несмотря на действия НБУ и КГГА, мы хотим найти выход из сложившейся ситуации и доказать, прежде всего лицам, которые не подпадают под гарантии ФГВФЛ, что мы будем двигаться дальше, не теряя оптимизма”, – подчеркнули пресс-службе “Аркады”.

Как ранее писала KV , президент банка “Аркада” Константин Палывода не раз заявлял об опасности остановки строительства ЖК “Патриотика на Озерах”, причиной которого по его словам стала политика КГГА и НБУ в отношении банка. Он также заявлял, что на банк направлена рейдерская атака, причиной которой стала чья-то бизнес-заинтересованность в занимаемых “Патриотикой на озерах” гектарах столичной земли.