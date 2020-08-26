Гоструда ужесточит контроль за официальным трудоустройством. Нарушителей ждут штрафы

Государственная служба по вопросам труда с 1 сентября усилит контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице фейсбук.

Гоструда ужесточит контроль за официальным трудоустройством. Нарушителей ждут штрафы
Фото: poland2day.com

Что изменится

«Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками», — отмечается в сообщении.

Штрафы

  • Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

  • Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

  • Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

Напомним

Ранее Кабинет министров ставил целью создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сократить поиск работы до двух месяцев.

Как правительство борется с «нелегалами»

  • В начале года Гоструда провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда.

  • 600 инспекторов труда провели разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли. В более 56 тыс. случаях к проверкам приобщался Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и местное самоуправление.

  • Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет. В неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. СписокНацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список
Кабмин поручил усилить контроль за уплатой ЕСВКабмин поручил усилить контроль за уплатой ЕСВ
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осеньюМеталлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
Власти США хотят ужесточить антидемпинговые мерыВласти США хотят ужесточить антидемпинговые меры
В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХВ Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
ЕC ужесточит контроль над работой американских компанийЕC ужесточит контроль над работой американских компаний
Подконтрольная Коломойскому Укрнафта не хочет платить дивиденды государствуПодконтрольная Коломойскому Укрнафта не хочет платить дивиденды государству
Австралия ужесточит закон об иностранных инвестицияхАвстралия ужесточит закон об иностранных инвестициях
США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2
В Польше ждут миллион украинских заробитчанВ Польше ждут миллион украинских заробитчан
Последние новости
Подгружаем последние новости