Гоструда ужесточит контроль за официальным трудоустройством. Нарушителей ждут штрафы

Государственная служба по вопросам труда с 1 сентября усилит контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице фейсбук.

Фото: poland2day.com

Что изменится

«Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками», — отмечается в сообщении.

Штрафы

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

Напомним

Ранее Кабинет министров ставил целью создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сократить поиск работы до двух месяцев.

Как правительство борется с «нелегалами»

В начале года Гоструда провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда.

600 инспекторов труда провели разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли. В более 56 тыс. случаях к проверкам приобщался Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и местное самоуправление.