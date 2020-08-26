Еще один замглавы Нацбанка ушел с должности

Совет НБУ 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: finbalance.com.ua

Согласно сообщению, Борисенко подал главе Нацбанка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

Чем занимался Борисенко

На должности заместителя главы НБУ Роман Борисенко отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Он начал работу в Национальном банке в августе 2014 году на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем главы Национального банка Украины.

В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности Национального банка.

Главные достижения на должности

В НБУ отметили, что к ключевым достижениям Национального банка в этой плоскости за время каденции Борисенко относят повышение институциональной способности и внутренняя трансформация центробанка, в частности:

централизация и вывод неключевых функций и активов за пределы Национального банка;

реинжиниринг и оптимизация внутренних процессов и совершенствования системы принятия решений Национальным банком;

усовершенствование и автоматизация функций финансового управления, контроллинга и администрирования, операционной функции;

переход на международные стандарты финансовой отчетности.

Предыдущие увольнения