Еще один замглавы Нацбанка ушел с должности

Совет НБУ 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Еще один замглавы Нацбанка ушел с должности
Фото: finbalance.com.ua

Согласно сообщению, Борисенко подал главе Нацбанка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

Чем занимался Борисенко

На должности заместителя главы НБУ Роман Борисенко отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Он начал работу в Национальном банке в августе 2014 году на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем главы Национального банка Украины.

В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности Национального банка.

Главные достижения на должности

В НБУ отметили, что к ключевым достижениям Национального банка в этой плоскости за время каденции Борисенко относят повышение институциональной способности и внутренняя трансформация центробанка, в частности:

  • централизация и вывод неключевых функций и активов за пределы Национального банка;
  • реинжиниринг и оптимизация внутренних процессов и совершенствования системы принятия решений Национальным банком;
  • усовершенствование и автоматизация функций финансового управления, контроллинга и администрирования, операционной функции;
  • переход на международные стандарты финансовой отчетности.

Предыдущие увольнения

  • С 21 августа по собственному желанию завершил работу в должности директора Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко. НБУ ищет ему замену и проводит конкурс.
  • 31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ, который курировал сферу платежных систем и денежного обращения.

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