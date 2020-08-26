По расхищению средств Аркады открыто уголовное дело — Аваков
В отношении расхищения 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада открыто уголовное дело. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в НБУ по делу Банка Аркада.
«Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения», – сказал он.
Аваков полагает, что вопрос банка Аркада будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.
Откуда 9 миллиардов
На внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они ничем не гарантированы, поэтому не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.
Предыстория
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил застройщика Банк Аркада в том, что он не завершил строительство трех жилых комплексов, хотя имел для этого возможности. Таким образом застройщик обманул инвесторов, которые заплатили ему более 13 млрд грн.
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что более 90% вкладчиков банка Аркада (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме.
Временная администрация в АО АКБ «Аркада» введена сроком на один месяц — с 26 августа до 25 сентября 2020 года.
25 августа правление НБУ приняло решение отнести банк Аркада к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем в одной трети минимального установленного уровня.
Как в НБУ объяснили решение
Решение принято, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка.
Сообщается, что проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.
В 2019 банк Аркада предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.
В связи с этим банк отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.