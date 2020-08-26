По расхищению средств Аркады открыто уголовное дело — Аваков

В отношении расхищения 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада открыто уголовное дело. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в НБУ по делу Банка Аркада.

«Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения», – сказал он.

Аваков полагает, что вопрос банка Аркада будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

Откуда 9 миллиардов

На внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они ничем не гарантированы, поэтому не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

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