В украинской ГТС проверяли прокачку водорода

В украинской ГТС проверяли прокачку водорода

На Волыни состоялся эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети. Как сообщили представители "Волыньгаза", опыты проводили в рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась Региональная Газовая Компания (РГК).

Цель эксперимента - проверить, можно использовать водород как альтернативный вид энергии и транспортировать по действующим газораспределительным сетям. Кроме того, опыты помогут выяснить достаточность герметичности газовых сетей Украины для транспортировки водорода, поскольку плотность этого химического элемента ниже, чем природного газа.

Подготовка к испытанию "зеленого" водорода длилась 4 месяца. На тестовой площадке в городе Рожище Волынской области специалисты "Волыньгаза" обустроили исследовательский макет системы газоснабжения. Состав, оборудование, материалы и степень их изношенности воспроизводят действующую газораспределительную систему.

"Региональная Газовая Компания присоединилась к европейскому проекту реализации новых видов энергии - водорода для транспортировки по газораспределительным сетям. Это историческое событие для Волыни. Волынь - среди пяти областей, где состоялись впервые в Украине тестовые испытания водорода в газовых сетях закрытых тестовых площадках. 17 работников компании "Волыньгаз" прошли обучение и аттестацию по этому виду работ. Водород - альтернатива природному газу", - отметил и.о. председателя правления АО "Волыньгаз" Сергей Галянт.

Во время эксперимента специалисты осуществили продувку полигона инертным газом, а затем заполнили их водородом в концентрации до 99%.

"Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализа данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров", - отметил директор технический АО "Волыньгаз" Павел Козюк.

В течение 24 часов над поведением водорода в газовой системе будут наблюдать  специалисты и ученые, которые будут фиксировать все необходимые данные. Результаты тестирования помогут оценить совместимы ли действующие газопроводные сети с новыми видами энергии.

"Страны Европы возлагают большие надежды на проекты с водородом. После результативности этого эксперимента повысится энергоснабжения и энергосбережения Волынской области. Это попытка применить водород, как альтернативный источник путем газотранспортных сетей. Водород - наиболее перспективный и энергетический ресурс. Имеет плотную естественную характеристику, которая позволяет ему быть плотным от нефти, природного газа и угля. Не является очень опасным для окружающей среды", - сообщила доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Елена Павлова.

РГК первой в Украине начала тестирования новых видов энергии и с начала 2020 года ведет системную подготовку полигонов и специалистов. Испытания водорода и его смесей с природным газом уже состоялись на четырех площадках в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской и Волынской областях. На очереди - следующие этапы исследовательской программы РГК, которые предусматривают статические и динамические испытания водорода.

МинПром по материалам Металлургпром

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