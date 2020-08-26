“Киевводоканал” отдаст 52 млн гривен за реконструкцию канализации на Подоле

&ldquo;Киевводоканал&rdquo; отдаст 52 млн гривен за реконструкцию канализации на Подоле

ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало у ООО “Виртум Строй” реконструкцию коллектора на столичной улице Ильинской. Работы подрядчик должен завершить до конца августа 2021 года и представить на них гарантию на 10 лет.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 20 августа 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило договор с ООО “Виртум Строй” (**) на реконструкцию канализационной сети по ул. Ильинской на участке от ул. Братской до ул. Почайнинской в Подольском районе Киева. Цена договора составила 52,7 млн гривен.

В технической спецификации к договору отмечается, что ООО “Виртум Строй” будет проводит реконструкцию канализационного коллектора, диаметром 300 мм. Работы подрядчик должен завершить до конца августа 2021 года и представить на них гарантию на 10 лет.

Отметим, что на сайте ЧАО “АК “Киевводоканал” информации о планах реконструкции канализационной сети и начале этих работ – нет.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО Виртум Строй” основано в 2016 году, зарегистрировано в Киеве. Уставный фонд составляет 10 тыс. гривен. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель, собственник и директор предприятия – Олег Рожков, зарегистрированный в ныне оккупированной Макеевке Донецкой области.

С 2017 до 2020 года ООО “Виртум Строй” принадлежало Николаю Хруставчуку. До октября 2017 года учредителями и собственниками ООО значились Александр Терлецкий, ООО “Энердж систем” и ООО “Томрест”. Терлецкий и оба вышеуказанных ООО среди прочих значились учредителями ООО “Промин Строй Сервис”, которое в конце 2019 года получило подряд от КП “Киевская городская больница ветеринарной медицины" на строительство Центра защиты животных, стоимостью свыше 130 млн гривен.

По данным Zакупівлі, по результатам участия в публичных закупках ООО “Виртум Строй” заключило 27 договоров на сумму свыше 94 млн гривен (без учета нынешнего договора). Предприятие получает подряды преимущественно от КП “Донецкий региональный центр обращения с отходами”. С “Киевводоканалом” ООО ранее не сотрудничало.

Известно, что ООО “Виртум Строй” фигурирует в уголовном производстве, которое расследует прокуратура Киева (производство №42016000000002035 от 04.08.2016 года). Следствие выяснило, что эта компания может быть причастна к организации преступной группировки, члены которой незаконно переводили безналичные средства в наличные, уменьшая налоговую нагрузку, и участвовали в хищении бюджетных средств при содействии должностных лиц подразделений Государственной фискальной службы в Киеве и Донецкой области.

ЧАО “АК “Киевводоканал” (до мая 2017 года – ПАО “АК “Киевводоканал”) зарегистрировано 2 июня 1992 года. 25,46% акций предприятия находится в коммунальной собственности Киева в лице Департамента коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) и 67% акций ЧАО “АК “Киевводоканал” принадлежит ЧАО “Компания Киевэнергохолдинг” (имеет оффшорные корни, хотя формально на 61% принадлежит Департаменту коммунальной собственности КГГА). Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает Дмитрий Новицкий. 

В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ТОВ “Віртум Строй” (Код ЄДРПОУ: 40317544)

Фото: КП


Олеся Данилова, КиевВласть

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