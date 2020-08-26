Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать

Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов государственной собственности, которые на подлежат приватизации".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение с доработкой в однодневный срок было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

Как пояснил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, в перечень вошли 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых государству принадлежит больше 50% + 1 акция.

Также в этот перечень предложено включить: 74 хозяйственных общества и объединения, в которых 100% корпоративных прав принадлежит государству; 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства; 102 госпредприятия, которые не подлежат приватизациии, но могут быть превращены в хозяйственные общества.

"Это в первую очередь предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и оборонспособность государства, являются природными монополиями или деятельность которых имеет критическое значение для общества", – пояснил И.Петрашко.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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