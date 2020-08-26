Немецкий завод начал использовать водород в производстве чугуна

Немецкий завод начал использовать водород в производстве чугуна

Сталелитейный завод в немецком Сааре первым в мире перешел на водород при производстве чугуна, сообщается на сайте сталелитейной группы Dillinger, передает Лига.

Для выплавки используется газ, обогащенный водородом из коксовых печей. Инвестиции в новый завод по конверсии газа составили 14 млн евро.

Установка позволит Dillinger в будущем использовать чистый водород в обеих доменных печах, после того как группа приобретет опыт использования этого топлива.

"Выбросы углерода из доменной печи можно уменьшить, заменив углерод в доменной печи водородом в качестве восстановителя и источника энергии. Dillinger and Saarstahl продолжают сокращать количество двуокиси углерода, одновременно создавая условия для практического использования зеленого водорода", — говорится в сообщении компании.

В конце августа АО "Укргидроэнерго" подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Н2 о строительстве завода электролизного производства водорода в Украине.

В июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Блок рекламы


Похожие новости
В начале осени в Китае запустят новый меткомбинатВ начале осени в Китае запустят новый меткомбинат
КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”
Бизнес восстанавливается. Крупные компании начали снова выплачивать топ-менеджерам повышенные зарплатыБизнес восстанавливается. Крупные компании начали снова выплачивать топ-менеджерам повышенные зарплаты
Товарооборот розничной торговли вырос на 6,9% с начала годаТоварооборот розничной торговли вырос на 6,9% с начала года
Voestalpine будет использовать высокопрочную аэросталь для ж/д вагоновVoestalpine будет использовать высокопрочную аэросталь для ж/д вагонов
Две немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроектДве немецкие компании запустили первый в Европе водородный метпроект
Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы грнШебелинский НПЗ начал приносить миллионы грн
“Киевтеплоэнерго” обещает до начала отопительного сезона отремонтировать фильтры на мусоросжигательном заводе “Энергия”“Киевтеплоэнерго” обещает до начала отопительного сезона отремонтировать фильтры на мусоросжигательном заводе “Энергия”
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Суд запретил заново открыть завода по выпуску катодной меди в ИндииСуд запретил заново открыть завода по выпуску катодной меди в Индии
Последние новости
Подгружаем последние новости