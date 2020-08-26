В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад

В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад

За минувший месяц украинские вагоностроительные предприятия произвели 235 грузовых вагонов, что на 73,6% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отметим, что в июне было изготовлено 176 вагонов, а в мае 188. Таким образом, в прошлом месяце наблюдалось незначительное оживление.

Всего с начала года в Украине изготовили 1846 вагонов, что на 74,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром по материалам Rail Insider

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