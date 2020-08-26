Спрос на контейнеровозы в мире упал до минимума

Поскольку время выполнения заказов для стандартных контейнеровозов сократилось, судовладельцы, начавшие сейчас строить суда, могут получить их уже в начале 2022 года.



В июле объем заказов на строительство контейнеровозов снизился до исторического минимума и составил 2,2 млн TEU - 9,4% от суммарной вместимости всего мирового контейнерного флота. Хотя тенденция к сокращению заказов наблюдалась последние четыре года, ниже 10% от действующего флота заказы на новые суда упали впервые за последние 20 лет.



Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.



После экономического кризиса 2008-2009 годов заказы на контейнеровозы оставались на стабильном уровне и составляли порядка 4 млн TEU в год. Однако уже в июле 2018 года объем заказов снизился до 2,84 млн TEU, тогда как в июле 2016 года этот показатель составлял 3,55 млн TEU.



Пандемия коронавируса определенно повлияла на эту тенденцию, но замедление притока новых заказов было связано прежде всего с сохраняющимся избытком безработного контейнерного флота, который и послужил сдерживающим фактором.



"За исключением нескольких недель в пиковый сезон, за последние 10 лет вряд ли был период, когда не было хотя бы небольшого количества незанятых судов. Сезонное простаивание судов часто достигало пика - от 1 млн до 1,5 млн TEU. А в этом году составило 2,5 млн TEU, изначально это было связано с дооснащением контейнеровозов скрубберами, а позже - с пандемией", - отмечают в аналитической компании Alphaliner.



Также отмечается малое число заказов на контейнеровозы вместимостью 15-18 тыс. TEU и отсутствие заказов в сегменте от 4 тыс. до 9,9 тыс. TEU, в то время как портфель заказов на суда вместимостью от 10 тыс. до 15 тыс. превышает 2 млн TEU. Ожидаемые поставки ультраконтейнеровозов по-прежнему будут оказывает давление на сектор среднетоннажных судов, которые, в свою очередь, будут адаптированы под конкретные сделки.



В настоящее время крупные линии, у которых в планах были заказы на мегаконтейнеровозы, такие как Hapag-Lloyd и ONE, и которые, по некоторым данным, запрашивали у верфей предложения на суда вместимостью 23 тыс. TEU и более, отложили свои планы. Кроме того, в Alphaliner полагают, что в числе официальных заказов на строительство контейнеровозов могут быть и зомби-заказы, то есть те, которые были подписаны или о которых было объявлено только для того, чтобы потом отменить, пересмотреть или отложить на более поздний срок. Это может означать, что реальный портфель заказов несколько меньше, чем на бумаге.



"Поскольку время выполнения заказов для стандартных контейнеровозов сократилось и верфи уверенно делают свою работу, судовладельцы, начавшие сейчас строить контейнеровозы, могут получить их уже в начале 2022 года", – резюмируют в Alphaliner.



Напомним, ранее сообщалось, что глобальный портфель заказов на строительство сухогрузов и танкеров достиг самого низкого уровня за последние 17 лет. Из-за пандемии коронавируса он сократился вдвое.



