Очередная реставрация в Андреевской церкви обойдется в 5,5 млн гривен

Национальный заповедник "София Киевская" заказал проведение ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви, которую три года назад открыли после реставрации. Работы будет выполнять тот же подрядчик – ООО “Экстерьер-Стройсервис”. На этот раз ему должны заплатить за 5,5 млн гривен. Ремонт продлится до конца 2020 года. При этом церковь для посетителей закрывать не будут.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 19 августа 2020 года Национальный заповедник "София Киевская" (*) заключил договор с ООО “Экстерьер-Стройсервис” (**) на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании Андреевской церкви на Андреевском спуске, 23 в Подольском районе Киева . Цена договора составила 5,55 млн гривен.

ООО “Экстерьер-Стройсервис” до конца 2020 года должно выполнить подготовительные, демонтажные, монтажные и штукатурно-малярные работы, отреставрировать архитектурно-декоративные элементы, мраморную облицовку пола и цоколя, почистить закопченные и загрязненные поверхности, отремонтировать и обустроить внутренние инженерные сети и оборудование, выполнить работы по внутреннему освещению.

На время проведения ремонтно-реставрационных работ закрывать Андреевскую церковь не планируют.

Напомним, Национальный заповедник "София Киевская" в 2015 году заказывал у ООО “Экстерьер-Стройсервис” ремонтно-реставрационные работы в Андреевской церкви. Тогда за 6,8 млн гривен компания должна была укрепить склон холма, отреставрировать центральную лестницу, водоотводную систему паперти и восстановить фрагмент ограждения территории. Этот договор был заключен до начала работы системы ProZorro, поэтому отчета о его выполнении в открытом доступе нет.

При этом известно, что летом 2016 года реставрировали шпили-башенки Андреевской церкви. Осенью этого же года была закончена реставрация и сняты леса с северо-восточной группы колонн и углового пространства примыкания фасадов церкви. А в декабре завершили реставрация лестницы Андреевской церкви. Открыли культовое сооружение после реставрации на День независимости в 2017 года.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Экстерьер – Стройсервис” основано в 2013 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный фонд – 100 тыс. гривен. Учредитель и руководитель предприятия – житель Тернопольской области Петр Соляник.

По информации Zакупівлі, по результатам участия в публичных закупках ООО “Экстерьер-Стройсервис” заключило 12 договоров на 41,6 млн гривен (без учеты нынешнего). Из них 7 договоров на 40,8 млн гривен подписаны с Национальным заповедником “София Киевская”.

Национальный заповедник "София Киевская" основан в 1997 году. Учредитель - Министерство культуры (сегодня – Министерство культуры и информационной политики). Основной вид деятельности – деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры. Генеральный директор заповедника с 2015 года – Неля Куковальская.

Министерство культуры и информационной политики с мая 2020 года возглавляет Александр Ткаченко.

Андреевская церковь – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Она построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. C 1949 года до 1960 года в стилобате храма размещалась Киевская духовная семинария. После закрытия семинарии под предлогом “аварийного состояния” закрыли и Андреевскую церковь. С 1968 года церковь работала как музей. В мае 2008 года Андреевская церковь была передана Украинской автокефальной православной церкви, однако храм остался в составе Национального заповедника “София Киевская”. В ноябре 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату.

* Національний заповідник "Софія Київська" (Код ЄДРПОУ: 02498145)

** ТОВ “Екстер'єр-Будсервіс” (Код ЄДРПОУ: 38747729)