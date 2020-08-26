Очередная реставрация в Андреевской церкви обойдется в 5,5 млн гривен
Национальный заповедник "София Киевская" заказал проведение ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви, которую три года назад открыли после реставрации. Работы будет выполнять тот же подрядчик – ООО “Экстерьер-Стройсервис”. На этот раз ему должны заплатить за 5,5 млн гривен. Ремонт продлится до конца 2020 года. При этом церковь для посетителей закрывать не будут.
Как стало известно
ООО “Экстерьер-Стройсервис” до конца 2020 года должно выполнить подготовительные, демонтажные, монтажные и штукатурно-малярные работы, отреставрировать архитектурно-декоративные элементы, мраморную облицовку пола и цоколя, почистить закопченные и загрязненные поверхности, отремонтировать и обустроить внутренние инженерные сети и оборудование, выполнить работы по внутреннему освещению.
На время проведения ремонтно-реставрационных работ закрывать Андреевскую церковь не планируют.
Напомним, Национальный заповедник "София Киевская" в 2015 году заказывал у ООО “Экстерьер-Стройсервис” ремонтно-реставрационные работы в Андреевской церкви. Тогда за 6,8 млн гривен компания должна была укрепить склон холма, отреставрировать центральную лестницу, водоотводную систему паперти и восстановить фрагмент ограждения территории. Этот договор был заключен до начала работы системы ProZorro, поэтому отчета о его выполнении в открытом доступе нет.
При этом известно, что летом 2016 года реставрировали шпили-башенки Андреевской церкви. Осенью этого же года была закончена реставрация и сняты леса с северо-восточной группы колонн и углового пространства примыкания фасадов церкви. А в декабре завершили реставрация лестницы Андреевской церкви. Открыли культовое сооружение после реставрации на День независимости в 2017 года.
Согласно данным аналитической системы
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Министерство культуры и информационной политики с мая 2020 года возглавляет Александр Ткаченко.
* Національний заповідник "Софія Київська" (Код ЄДРПОУ: 02498145)
** ТОВ “Екстер'єр-Будсервіс” (Код ЄДРПОУ: 38747729)
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