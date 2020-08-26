Госэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривен

Госэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривен

В результате проверок Госэкоинспекция (ГЭИ) выявила превышение объемов допустимых среднесуточных норм водозабора, которые производит Дарницкая ТЭЦ. Предварительный ущерб для окружающей среды оценивается на сумму до 1 млн гривен. Возмещение такого ущерба государству Госэкоинспекция намерена отстаивать в суде.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице руководителя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеваного.

“По результатам внеплановой проверки ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей среды – 800 тыс – 1 млн гривен”, – написал Малеваный.

По его словам, наряду с выявленными нарушениями наблюдаются и ряд улучшений в сфере соблюдения Дарницкой ТЭЦ норм природоохранного законодательства по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся в 2015-2016 годах.

Так, проверка Госэкоинспекции показала, что на золоотвале предприятия была установлена ??современная система полива, которая не дает опасным мелкодисперсным частицам пыли загрязнять воздух. 

“Кроме того, в этом году предприятие высадило 300 тополей сорта Nigra Italica, которые не имеют пуха, то есть, являются безопасными для людей с аллергией. Зеленая полоса отделяет проспект Бажана от линии золоотвала, таким образом, удерживая частицы пыли от попадания в жилые районы. А осенью планируется еще одна высадка деревьев и кустов рядом с ТЭЦ”, – отметил глава Госэкоинспекции.

По его словам, предприятие использует в качестве топлива не уголь, а природный газ, который является более экологически безопасным.

Малеваный высказал предположение, что ООО “Евро-Реконструкция” может оспаривать иск о возмещении убытков в суде. 

Напомним, что за первое полугодие 2020 года по фактам засорения и загрязнения земельных ресурсов Государственная экологическая инспекция предъявила претензии на возмещение  убытков, причиненных государству в Киеве и Киевской области на сумму более 253,5 млн гривен.

Стоит отметить, что глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный с 26 июля 2018 года до 21 мая 2020 года занимал должность начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: Facebook-страница Андрея Малеваного


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валютПрограммный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют
Блок рекламы


Похожие новости
Билл Гейтс вложил почти $80 миллионов в разработчика спутниковых антеннБилл Гейтс вложил почти $80 миллионов в разработчика спутниковых антенн
Короткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионовКороткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионов
Аукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллионаАукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллиона
СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более 100 млн гривенСБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более 100 млн гривен
НБУ выдал короткий рефинанс на 60 миллионов одному банкуНБУ выдал короткий рефинанс на 60 миллионов одному банку
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Рада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентябряРада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентября
На Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривенНа Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривен
Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы грнШебелинский НПЗ начал приносить миллионы грн
За год число безработных в Украине выросло почти вдвоеЗа год число безработных в Украине выросло почти вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости