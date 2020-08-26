Госэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривен

В результате проверок Госэкоинспекция (ГЭИ) выявила превышение объемов допустимых среднесуточных норм водозабора, которые производит Дарницкая ТЭЦ. Предварительный ущерб для окружающей среды оценивается на сумму до 1 млн гривен. Возмещение такого ущерба государству Госэкоинспекция намерена отстаивать в суде.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице руководителя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеваного.

“По результатам внеплановой проверки ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей среды – 800 тыс – 1 млн гривен”, – написал Малеваный.

По его словам, наряду с выявленными нарушениями наблюдаются и ряд улучшений в сфере соблюдения Дарницкой ТЭЦ норм природоохранного законодательства по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся в 2015-2016 годах.

Так, проверка Госэкоинспекции показала, что на золоотвале предприятия была установлена ??современная система полива, которая не дает опасным мелкодисперсным частицам пыли загрязнять воздух.

“Кроме того, в этом году предприятие высадило 300 тополей сорта Nigra Italica, которые не имеют пуха, то есть, являются безопасными для людей с аллергией. Зеленая полоса отделяет проспект Бажана от линии золоотвала, таким образом, удерживая частицы пыли от попадания в жилые районы. А осенью планируется еще одна высадка деревьев и кустов рядом с ТЭЦ”, – отметил глава Госэкоинспекции.

По его словам, предприятие использует в качестве топлива не уголь, а природный газ, который является более экологически безопасным.

Малеваный высказал предположение, что ООО “Евро-Реконструкция” может оспаривать иск о возмещении убытков в суде.

Напомним, что за первое полугодие 2020 года по фактам засорения и загрязнения земельных ресурсов Государственная экологическая инспекция предъявила претензии на возмещение убытков, причиненных государству в Киеве и Киевской области на сумму более 253,5 млн гривен.

Стоит отметить, что глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный с 26 июля 2018 года до 21 мая 2020 года занимал должность начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: Facebook-страница Андрея Малеваного