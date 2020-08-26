Коронавирус застопорил работу главного рудника Боливии

Коронавирус застопорил работу главного рудника Боливии

Японская корпорация Sumitomo была вынуждена во второй раз за текущий год приостановить работу цинко-свинцово-серебряного рудника San Cristobal на юго-западе Боливии, в провинции Потоси.

Данное предприятие уже простаивало с марта по май 2020 г. из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса.

Но в середине августа на руднике была выявлена новая вспышка заболевания. Из более 8 тыс. сотрудников компании и работников подрядных организаций тестирование выявило 41 вирусоносителя.

San Cristobal является крупнейшим горнодобывающим предприятием Боливии. Ежегодно на нем может добываться более 500 тыс. т цинка в концентрате, а также значительные объемы свинца и серебра.

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