Коронавирус застопорил работу главного рудника Боливии

Японская корпорация Sumitomo была вынуждена во второй раз за текущий год приостановить работу цинко-свинцово-серебряного рудника San Cristobal на юго-западе Боливии, в провинции Потоси.



Данное предприятие уже простаивало с марта по май 2020 г. из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса.



Но в середине августа на руднике была выявлена новая вспышка заболевания. Из более 8 тыс. сотрудников компании и работников подрядных организаций тестирование выявило 41 вирусоносителя.



San Cristobal является крупнейшим горнодобывающим предприятием Боливии. Ежегодно на нем может добываться более 500 тыс. т цинка в концентрате, а также значительные объемы свинца и серебра.



