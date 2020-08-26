Аркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил застройщика Банк Аркада в том, что он не завершил строительство трех жилых комплексов, хотя имел для этого возможности. Таким образом застройщик обманул инвесторов, которые заплатили ему более 13 млрд грн.

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Об этом Кличко сообщил во время пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Банка Аркада.

Застройщик Банк Аркада остановил строительство ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах около года назад. Как следствие, недостроенными остаются 35 домов, в которых приобрели жилье около 13 тыс. инвесторов.

По словам Виталия Кличко, не было никаких ограничений, которые мешали бы Аркаде строить ЖК Эврика и Патриотика. «По Патриотике на Озерах, город предложил свою помощь для решения проблем плотности застройки и требований общества об обеспечении необходимой социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел и ничего не сделал на протяжении последних 2 лет», — сообщил мэр.

«Это мошенничество по отношению к инвесторам и уголовные действия, поскольку застройщик собрал с инвесторов более 13 млрд. грн. Правоохранительные органы должны как можно скорее дать оценку таким действиям», — подчеркнул Кличко.

Что будет с домами

По словам мэра, Киевгорстрой проведет аудит недостроенных жилых комплексов. «По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах», — уточнил Кличко.

Более подробная информация, надеется столичный глава, появится в ближайшие месяцы.

Напомним, что Киевгорстрой уже взял на себя обязательство завершить недострои обанкротившегося Укрбуда. Сейчас ведутся работы на 6 таких строительных площадках, еще 3 ЖК Укрбуда уже введены в эксплуатацию.

Банк Аркада неплатежеспособен

Как сообщал «Минфин», Правление НБУ отнесло Банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.