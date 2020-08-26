Аркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил застройщика Банк Аркада в том, что он не завершил строительство трех жилых комплексов, хотя имел для этого возможности. Таким образом застройщик обманул инвесторов, которые заплатили ему более 13 млрд грн.
Об этом Кличко сообщил во время пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Банка Аркада.
Застройщик Банк Аркада остановил строительство ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах около года назад. Как следствие, недостроенными остаются 35 домов, в которых приобрели жилье около 13 тыс. инвесторов.
По словам Виталия Кличко, не было никаких ограничений, которые мешали бы Аркаде строить ЖК Эврика и Патриотика. «По Патриотике на Озерах, город предложил свою помощь для решения проблем плотности застройки и требований общества об обеспечении необходимой социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел и ничего не сделал на протяжении последних 2 лет», — сообщил мэр.
«Это мошенничество по отношению к инвесторам и уголовные действия, поскольку застройщик собрал с инвесторов более 13 млрд. грн. Правоохранительные органы должны как можно скорее дать оценку таким действиям», — подчеркнул Кличко.
Что будет с домами
По словам мэра, Киевгорстрой проведет аудит недостроенных жилых комплексов. «По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах», — уточнил Кличко.
Более подробная информация, надеется столичный глава, появится в ближайшие месяцы.
Напомним, что Киевгорстрой уже взял на себя обязательство завершить недострои обанкротившегося Укрбуда. Сейчас ведутся работы на 6 таких строительных площадках, еще 3 ЖК Укрбуда уже введены в эксплуатацию.
Банк Аркада неплатежеспособен
Как сообщал «Минфин», Правление НБУ отнесло Банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.
Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.