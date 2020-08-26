Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены

Повышение минимальной зарплаты до 5000 грн не приведет к сильному росту цен, инфляция может ускориться на 0,5%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Эспрессо».

Фото: epravda.com.ua

Как повышение повлияет на экономику

«Влияние на экономику будет положительным, с точки зрения потребительского спроса и влияния на ВВП и экономическую динамику. Влияние на инфляцию будет минимальным. Во-первых, потому что у нас сейчас фактически дефляция — 1,4%. Посчитав, мы считаем, что влияние на инфляцию будет в пределах погрешности — 0,5% », — сказал Марченко.

По его словам, повышение минимальной зарплаты повысит поступления в бюджет.

«По нашим расчетам, сумма незначительная, всего около 500 млн грн. Также будет рост социальных взносов, что позволит нам уменьшить дефицит Пенсионного фонда», заявил Марченко.

Министр финансов подчеркнул, что одна из актуальных задач — увеличение соотношения между минимальной и средней заработной платой.

«Сейчас оно составляет 43%. Мы считаем возможным увеличить это соотношение до 50%. Мы не считаем большим риском для экономики или вообще каким-то риском повышения минимальной зарплаты в следующем году », — добавил Марченко.

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